Anfang März trafen sich die Bürgermeister der Gemeinden entlang des Albtals und die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus um zu diskutieren, wie man den Tourismus in der Region weiter fördern kann. Laut Statistiken des Landesamtes Baden-Württemberg sind die Übernachtungen im Albtal im Jahr 2017 angestiegen.

Immer mehr Touristen wählen das Albtal als Urlaubsort oder für einen kurzen Wochenendtrip. "Das Rekordergebnis von 2016 wurde erneut übertroffen", heißt es in einer Pressemitteilung der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus. Im Jahr 2017 stiegen die Ankünfte demnach um rund 3,5 Prozent auf insgesamt 228.680, die Übernachtungen um 1,5 Prozent auf rund 519.000. Nicht berücksichtigt wurden die Daten der Ferienwohnungsanbieter und Privatvermieter, die weniger als zehn Betten haben: "Dann wäre das das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen", so Albtal Plus.

Um das Bündnis Albtal weiter anzukurbeln, trafen sich nun die Bürgermeister und die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus, die aus acht Kommunen sowie verschiedenen Hotels und Restaurants im Albtal besteht, zu einer Klausurtagung. Es wurde beraten, wie die Gemeinschaft in Zukunft im hart umkämpften Tourismusmarkt weiter bestehen kann und wie noch mehr Tages- und Übernachtungsgäste angelockt werden können.

Umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen

Am Ende der Tagung konnten sich die Beteiligten auf ein Maßnahmenpaket einigen. "Neben der Spezialisierung im Rahmen unserer Marketingstrategie sowie der dazugehörigen Produktentwicklung müssen wir uns insbesondere um die Digitalisierung und das Online-Marketing kümmern", sagt Jana Kolodzie, Geschäftsführerin von Albtal Plus. Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold betonte außerdem, dass es wichtig sei, die Tourismusgemeinschaft und ihre Projekte und Marketingmaßnahmen finanziell zu unterstützen. "Der Tourismus im Albtal ist für uns alle ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und daraus ergibt sich eine hohe Wertschöpfung in der ganzen Region", so Arnold.

In einer Infoveranstaltung am 19. Juli 2018 soll dann den Gemeinderäten der Mitgliedskommunen die neue Konzeption als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zur Tourismusförderung im Albtal vorgestellt, heißt es in der Pressemeldung abschließend.