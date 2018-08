Pilotprojekt in Ettlingen: AVG testet als erste in Deutschland Strommasten aus Glasfaser

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) testet Fahrleitungsmaste aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Von diesen könnten zukünftig Verkehrsunternehmen in vielerlei Hinsicht profitieren.

An der Wendeschleife beim Ettlinger Albgaubad testet die AVG als erstes deutsches Eisenbahn-Unternehmen derzeit neue Fahrleitungsmaste aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Die von der internationalen Powerlines Group gelieferten Maste sollen die Stromversorgung für den Stadtbahnverkehr in dieser Region ab September, sobald der Versuchsaufbau vollständig steht, sicherstellen. Das teilt die AVG in einer Pressemeldung mit.

Durch den Langzeitversuch sollen Erkenntnisse gewonnen werden, um die Entwicklung der Bahntechnik zu fördern. Daraus können zukünftig auch andere Verkehrsunternehmen profitieren. Denn laut AVG haben die Glasfaserkunststoff-Konstruktionen einen positiven Nutzen.

Längere Lebenszeit und weniger Kosten

Die Maste aus Glasfaser bieten einige Vorteile gegenüber der herkömmlichen aus Beton oder Stahl: "Weil die Kunststoff-Masten nicht rosten, haben sie eine deutlich längere Lebenszeit als Masten aus Stahl und müssen somit auch weniger häufig ausgetauscht werden. Die üblichen Folgekosten für Pflege oder Instandhaltung entfallen", erklärt Peter Masino, Projektleiter bei der AVG.

So seien sie vor allem an Orten mit rauem Klima, wie an der See, wo sie oft Wind und Salzwasser ausgesetzt sind, besser geeignet. Gleichzeitig sind die Masten nicht elektrisch leitend, so dass Isolatoren und eine Erdung eingespart werden kann. Dadurch werde auch die Arbeitssicherheit verbessert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Masten sind deutlich leichter

Außerdem sollen sich die GFK-Masten weitaus besser auf die Umweltbilanz auswirken: Zum einen sind sie mit rund 800 Kilogramm deutlich leichter - der Transport ist folglich vereinfacht und dadurch wird weniger Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Zum anderen wird bei der Produktion auch weniger Energie benötigt, sodass etwa ein Drittel weniger Treibhausgase entstehen, so die AVG abschließend.