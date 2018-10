vor 1 Stunde Ettlingen Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Leerstehendes Firmengebäude brennt in Ettlingen

Am Donnerstag gegen 23.15 Uhr kam es in Ettlingen, Einsteinstraße 15, zu einem Brand in einem seit längerem leerstehenden ehemaligen Firmengebäude. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei allerdings noch unklar.