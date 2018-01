Nachdem zwei Jugendliche einen Automaten mit Eiern aufgebrochen hatten, konnte die Polizei die beiden Langfinger jetzt schnappen.

Nach dem Aufbruch eines Eierautomaten auf einem Geflügelhof im Ettlinger Ortsteil Bruchhausen, konnte die Polizei Ettlingen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren als Verantwortliche ausmachen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, hat das Duo gegen 20.30 Uhr mit einem Brecheisen den Automat aufgehebelt und dabei über 300 Euro Bargeld erbeutet.

Allerdings verursachten sie allein an dem Gerät einen Sachschaden von bis zu 5.000 Euro. In der Folge sind die hinzu gerufenen Beamten auf die bereits polizeilich in Erscheinung getretenen jungen Männer aufmerksam geworden. Bei einer weiteren Durchsuchung stellten die Beamten Münzgeld und das Aufbruchwerkzeug sicher. Darüber hinaus räumte der 16-Jährige den Diebstahl ein. Der Jugendsachbearbeiter der Ettlinger Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.