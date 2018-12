24.11.2018 08:11 Ettlingen Mit hoher Geschwindigkeit: Mann rast mit Kleinwagen auf Passanten zu

In der Nacht zum vergangenen Freitag ist ein 45-jähriger Franzose in der Ettlinger Thomas-Mann-Straße zunächst mehrfach gegen ein Auto gefahren, überrollte anschließend die Metallbügel einer Parkflächenbepflanzung und fuhr dann gezielt auf einen Passanten zu. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe gehen von einer psychischen Ausnahmesituation aus, wie sie in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilen. Er steht außerdem in Verdacht, mehrere ausgestellte Gemälde aus einem nahegelegenen Hotel gestohlen zu haben.