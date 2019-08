Wer mit Bus oder Bahn durch Ettlingen fährt, kann sich künftig noch für eine dritte Option entscheiden: das "MyShuttle". Anfang August wird es im KVV-Tarif integriert und fährt den Fahrgast nach individuellem Bedarf zu seinem Ziel.

Seit dem 9. Juni ist das "MyShuttle" im Rahmen einer Testphase schon in Ettlingen unterwegs - und das seitdem kostenlos. Zum 1. August wurde es nun in den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) integriert. Den Fahrgast kostet eine Fahrt dann 2,10 Euro, also genauso viel wie eine Fahrt mit Bus oder Bahn in Ettlingen. Mit dem Unterschied: Das "MyShuttle" ist ein elektrisch betriebenes Taxi im London-Stil oder ein Toyota Prius Hybridfahrzeug.

Ticketkauf über die App

Auch anders als bei Bus und Bahn kann der Fahrgast sein Ticket nur über die KVV-App kaufen. Dazu muss sich der Kunde einmalig mit seinen Daten zum Bezahlen in der App anmelden. Laut KVV dient dies zur sicheren Identifizierung des Fahrgastes beim Einstieg ins Taxi.

Wenn der Kunde sich zum Beispiel bereits ein Ticket für die Straßenbahn in Karlsruhe gekauft hat, um nach Ettlingen zu fahren, muss er sich kein weiteres Anschlussticket kaufen. Auch wer ein gültiges Ticket für Ettlingen hat, etwa eine Monats-, Jahres- oder Studikarte, fährt im Taxi kostenlos.

"Durchweg positives Feedback"

Laut der Pressemeldung zeigt sich KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon mit den ersten Probemonaten sehr zufrieden: "Das Feedback der Kunden fällt durchweg sehr positiv aus und zeigt, dass ein solches individuelles Angebot den Nerv trifft. Es ist eine tolle Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr."

Wird sich das On-Demand-Angebot durchsetzen?

Finanziert wird das Angebot vom Landkreis Karlsruhe. Bis 2020 wird in Ettlingen getestet, ob sich das nur per App buchbare "Nach Bedarf"-Angebot bei den Kunden etablieren wird. Dazu sollen in den kommenden Jahren die Mobilitätsangebote erweitert werden: "Sollte die Nachfrage weiter anhalten, werden wir in einem nächsten Schritt die Ausweitung in die Ettlinger Höhenstadtteile sowie in das Albtal angehen", so Landrat Christoph Schnaudigel.

Auch sollen künftig mobilitätseingeschränkte Personen, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, den Minibus nutzen können. Außerdem soll die Mitnahme von Transportgütern, wie Kinderwägen und Fahrräder, ermöglicht werden.

Mit dem Minibus durch Ettlingen

Derzeit ist das Taxi der besonderen Art nur in Ettlingen unterwegs und bedient 250 Haltestellen. Diese können, je nach Kundenbedarf, eine Hauseinfahrt oder eine reguläre Haltestelle sein. Die drei einsatzbereiten Taxis können von Montag bis Samstag von 19 bis 1 Uhr nachts und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 24 Uhr gebucht werden und haben Platz für sechs Fahrgäste, wie der KVV in der Pressemeldung bekannt gibt.

Der aktuelle Standort des Kunden wird dann via App automatisch ermittelt und das Wunschziel kann individuell eingegeben werden. Ist innerhalb der nächsten 20 Minuten ein "On-Demand-Shuttle" verfügbar, kann der Kunde dann seine Fahrt verbindlich buchen. Buchungen können auch schon einige Stunden vorher gemacht werden: "Dann muss zusätzlich nur die genaue Abholzeit angeben werden", so der KVV.

"MyShuttle" verknüpft anschließend verschiedene Fahrtanfragen mehrerer Kunden zu einer gemeinsamen Fahrt - dann muss man nur noch auf sein Taxi warten und bezahlt sogar weniger Geld.