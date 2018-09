Bei einem Verkehrsunfall nahe Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ist am Mittwoch ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der Mann habe am Mittwoch auf einer Landstraße ein Auto überholen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Das Auto bog dann aber ab, das Motorrad krachte mit voller Wucht in den Wagen. Der Biker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.