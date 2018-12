29.11.2018 15:05 Karlsbad Mann kann nicht schlafen und ruft zur Tötung von Hund auf: Verdächtiger ermittelt

Weil er sich wiederholt durch einen bellenden Hund in seiner Nachtruhe gestört fühlte, hat ein Mann in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) per Flugblatt zur Tötung des Tieres aufgerufen.