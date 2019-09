vor 1 Stunde Ettlingen Lkw versus Auto: Drei verletzte Personen nach Unfall auf der Albtalstrecke bei Ettlingen

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 48-jähriger Sattelzugfahrer gegen 16 Uhr die Albtalstrecke L562 in Richtung Ettlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er, kurz vor der Ampel geregelten Einmündung zur Pforzheimer Strasse, nach rechts über die Bordsteinkante in den Grünstreifen.