vor 14 Stunden Bad Herrenalb Kein Sieger bei Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb - KTG-Chef Hoffmann auf Platz 2

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb (Kreis Calw) hat es in der ersten Runde am Sonntag noch keinen Sieger gegeben. Keiner der 29 angetretenen Kandidaten erlangte nach vorläufigen Ergebnissen die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen, wie ein Sprecher der Stadt am Abend sagte. Somit muss am 10. November noch einmal gewählt werden. Dann reicht die einfache Mehrheit.