vor 6 Stunden Ettlingen Polizei sucht Zeugen: Unbekannte Täter sprengen Ettlinger Geldautomaten

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 2 Uhr in der Mörscher Straße in Ettlingen-West den Geldautomaten einer Bank gesprengt und Bargeld in noch unklarer Höhe erbeutet. Allein der verursachte Sachschaden wird bei mindestens 150.000 Euro angesiedelt.