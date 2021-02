vor 1 Stunde Ettlingen Mit zwölf Kindern: Polizei beendet geheimes Fußballtraining in Ettlinger Industriegebiet

Am Mittwochnachmittag beendete die Karlsruher Polizei gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst Ettlingen ein Fußballtraining für Kinder in einer Lagerhalle in einem Ettlinger Industriegebiet.