vor 40 Minuten Karlsruhe/Rastatt Lkw geht in Flammen auf: A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt aktuell teilweise gesperrt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ist auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord ein Lkw in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist daher aktuell teilweise gesperrt.