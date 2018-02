vor 2 Stunden Karlsbad-Langensteinbach Zehntausende Euro Beute: Unbekannte sprengen Bankautomat in Karlsbad

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Benzstraße in Karlsbad-Langensteinbach den Geldautomat einer Bank-Filiale gesprengt und einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursacht.