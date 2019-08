Ab Freitag, 30. August, werden zwei Streckenabschnitte der Albtalbahn für 13 Tage vollständig gesperrt. Es betrifft den Schienenverkehr zwischen Ettlingen Stadt und Bad Herrenalb sowie Ettlingen Stadt und Ittersbach in beide Fahrtrichtungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) eingerichtet.

Die Bahnpendler von und nach Ettlingen müssen von Ende August bis Mitte September ein wenig mehr Zeit einplanen: Grund dafür sind mehrere Bauarbeiten. "In den Streckenabschnitten zwischen Busenbach und Bad Herrenalb sowie zwischen Busenbach und Ittersbach werden Schienen erneuert und Stopfarbeiten durchgeführt", heißt es in einer Pressemitteilung der AVG.

An mehreren Stellen wird gebaut und saniert

Außerdem werden im Bereich Fischweiher sowie Bad Herrenalb im Zuge der Sperrung Weichen instandgesetzt. Desweiteren werden die Bahnübergänge Herrenalb sowie untere Spinnerei erneuert. An der Haltestelle Schießhüttenäcker in Langensteinbach werden die Bahnsteigkanten an beiden Bahnsteigen ausgetauscht. Ebenso wird laut AVG eine Stützwandsanierung in Höhe Kullenmühle umgesetzt.

Im Zuge der Sperrung folgen weitere Vegetationsarbeiten, kleinere Betonsanierungsarbeiten und sogenannte Inspektionsleistungen im Gleis. Am Bahnhof Busenbach wird zudem ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Dort wird dann laut Verkehrsgesellschaft LED-Technik bei den Signalen zum Einsatz kommen.

Details zum Ersatzverkehr der Linie S1 (zwischen Ettlingen Stadt und Bad Herrenalb):

Die Busse des Ersatzverkehrs verkehren von Ettlingen Stadt bis Bad Herrenalb sowie in umgekehrter Richtung auf folgender Route: Ettlingen Stadt – Ettlingen Albgaubad – Busenbach (Ersatzhalt) – Etzenrot (Ersatzhalt) – Fischweier (Ersatzhalt) – Marxzell Bahnhof – Frauenalb-Schielberg (Ersatzhalt) – Bad Herrenalb Steinhäusle (Ersatzhalt) – Bad Herrenalb Bleiche – Bad Herrenalb Ettlinger Straße (Ersatzhalt).

Details zum Ersatzverkehr der Linie S11 (zwischen Ettlingen Stadt und Ittersbach):

Die Busse des Ersatzverkehrs verkehren von Ettlingen Stadt bis Ittersbach sowie in umgekehrter Richtung auf folgender Route: Ettlingen Stadt – Ettlingen Albgaubad – Busenbach (Ersatzhalt) – Reichenbach (Ersatzhalt) – Reichenbach Monmouthplatz/Kurhaus – Langensteinbach Eisenbahnstraße (Ersatzhalt) – Langensteinbach Volksbank – Langensteinbach Ittersbacher Straße – Langensteinbach Schwimmbad – Langensteinbach Klinikum – Spielberg (Ersatzhalt) – Ittersbach Descostraße – Ittersbach Baumgartenstraße – Ittersbach Rathaus – Ittersbach Bahnhof.