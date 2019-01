vor 4 Stunden Malsch Verdächtiges Paket bei Logistik-Unternehmen in Malsch: Zwei Mitarbeiter durch ausgelaufene Flüssigkeit verletzt

Ein undichtes Paket hat am Dienstagmorgen in einem Logistikunternehmen in Malsch einen Großeinsatz ausgelöst. Zwei Mitarbeiter hatten am Morgen über Atembeschwerden geklagt. Als Ursache dafür konnte schließlich ein undichtes Paket mit flüssigem Maschinenreiniger ausgemacht werden.