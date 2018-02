Der neu Bürgermeister von Ettlingen, Moritz Heidecker, wurde am Donnerstag in sein Amt eingeführt. Er ist der Nachfolger von Thomas Fedrow, der nicht wieder gewählt wurde.

Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold hat am Donnerstagmorgen Moritz Heidecker die Amtsurkunde überreicht und ihn damit offiziell in seinen Dienst eingeführt. Er war im November vom Gemeinderat in die Position des Bürgermeisters gewählt worden.

Der 36-jährige Heidecker ist promovierter Jurist und seit zweieinhalb Jahren Leiter des Rechtsamtes in Bruchsal und Prokurist bei der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH. Zuvor war er in Anwaltskanzleien tätig und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni St. Gallen in der Schweiz. In Ettlingen will er sich für eine Nachhaltige Stadtentwicklung einsetzten.