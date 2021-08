Ein 57 Jahre alter Mann hat sich bei einem Unfall mit seinem Quad in Ettlingen schwere Verletzungen zugezogen.

"Der Mann war mit seinem Quad gegen 20 Uhr auf der Karlsruher Straße stadtauswärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum in der dortigen Grünanlage. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 57-Jährigen in Verwahrung genommen. Der Sachschaden wird auf zirka 5.500 Euro geschätzt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.