Wie erst jetzt bekannt wurde, ist in der vergangenen Woche ein Giftköder in Ettlingen gefunden worden. Die mit Rattengift präparierte Banane lag im Bereich Schöllbronn aus.

Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, hat eine Hundehalterin bereits am, 11. Januar, in Ettlingen Schöllbronn in der Mossbronnerstraße Giftköder festgestellt. "Die aufmerksame Hundebesitzerin fand beim Spaziergehen in der Nähe des Friedhofs mehrere aufgeschnittene Bananen", heißt es im Pressebericht weiter.

Da sie das Auslegung von Giftködern vermutete, sammelte sie die Bananen kurzer Hand ein und lies diese in einem Labor untersuchen. In den Bananen konnte nach Angaben der Hundehalterin der chemische Stoff Coumatetralyl nachgewiesen werden. Hierbei handelt es sich um ein Ratten- und Mäusegift. Die Ermittlungen dauern an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich direkt mit den Ermittlern des Fachdienstes unter 0721/666-3802 in Verbindung zu setzen.