vor 39 Minuten Bad Herrenalb Getöteter 47-Jähriger: Sonderkommission arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung

Nachdem am späten Montagabend ein 47-jähriger Iraker auf der Landesstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel aufgefunden wurde, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, arbeitet die Sonderermittlungseinheit mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens. Das teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Freitagnachmittag mit.