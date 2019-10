22.10.2019 08:18 Waldbronn-Busenbach Feuerwehr-Einsatz in Busenbach: Brand in der Garage greift auf Wohnhaus über

Am Montagabend kurz vor 21 Uhr ist in der Ettlinger Straße in Waldbronn-Busenbach ein Auto in Brand geraten. Das Feuer, das in einer Garage ausgebrochen war, hat infolgedessen auch das darüber liegende Wohnhaus beschädigt. Die 57 Jahre alte Fahrzeughalterin und Bewohnerin des Hauses wurde bei dem Brand verletzt.