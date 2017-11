Am Sonntag oder in der Nacht zum Montag haben unbekannte Diebe dutzende Fahrräder aus einem Ladengeschäft geklaut. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Diebe oder deren Fahrzeug beobachtet haben.

Auf mehrere 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Wochenende bei einem Fahrradgeschäft entstanden ist. Zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, sollen Einbrecher ein Fenster aufgehebelt haben und so in den Verkaufsraum gelangt sein. Von dort nahmen sie sich insgesamt 26 hochwertige Fahrräder und E-Bikes und schafften sie durch das geöffnete Fenster ins Freie.

"Zum Abtransport dürften die Diebe entweder mehrere Lieferwagen oder einen Lkw genutzt haben", tippt die Polizei in ihrer Pressemeldung. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Carl-Metz-Straße in Ettlingen gemacht haben, sollen sich unter 07243/32000 mit dem Revier in Ettlingen in Verbindung setzen.