Zwischen den Jahren haben Unbekannte eine Tankstelle in Ettlingen überfallen. Da die Ermittler den Tätern bislang nicht auf die Spur gekommen sind, sollen nun Bilder der Überwachungskameras zu neuen Zeugenhinweisen verhelfen.

Am 27. Dezember wurde eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Ettlingen überfallen. Bislang sind die Täter noch auf freiem Fuß, weshalb die Polizei nun Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht. "Zuvor befand sich ein weiterer Mittäter bereits in der Tankstelle um erforderliche Vorbereitungshandlungen zu treffen. Diese Person trat unmaskiert auf und konnte videografiert werden", heißt es so in der neuerlichen Meldung.

Die Täterbeschreibungen:

Der Toilettenbenutzer, der auf den Überwachungsbildern zu sehen ist, war etwa 25 bis 27 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schlank und hatte schwarze, kurze Haare sowie einen schwarzen Vollbart und einen südländischen Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose und ein schwarzes Oberteil sowie eine graue Schildkappe. Der Mann sprach deutsch ohne einen erkennbaren Akzent heißt es in der Meldung der Polizei.

Die maskierte, mit einem Messer bewaffnete Person war ebenfalls etwa 25 bis 27 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Zudem war sie hellhäutig, hatte blonde, kurze Haare und blaue Augen. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine schwarze Hose, eine graue Steppjacke, einen Kapuzenpulli, welcher über den Kopf gezogen war sowie graue Nike-Schuhe mit einer weißen Sohle. Weiterhin war er mit einem Schal maskiert, den er ins Gesicht gezogen hatte, und trug weiße Stoffhandschuhe. Er führte einen Rucksack der Marke Adidas mit sich, in dem er das Diebesgut verstaute.

Auch die zweite maskierte Person wird als etwa 25 bis 27 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß beschrieben. Der Täter war schlank, hellhäutig und hatte schwarze, kurze Haare. Er trug eine Sporthose der Marke Adidas, eine blaue Daunenjacke, schwarze Sportschuhe sowie eine schwarze Wollmütze. Auch er war mit einem Schal maskiert, den er ins Gesicht gezogen hatte. Er führte einen weißen Sportbeutel mit Aufschrift mit sich. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte man erkennen, dass er eine Schusswaffe bei sich trug.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.