Exhibitionist in Ettlingen: Mann befriedigt sich in Bahnhofs-Unterführung

Am Donnerstagabend hat sich ein unbekannter Mann unsittlich gegenüber einer 27-Jährigen Frau gezeigt. Bis die Polizei allerdings am Tatort war, war der Mann schon verschwunden. Er wird nun gesucht.

Am Donnerstagabend war eine 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß auf dem Weg von einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Richtung Ettlinger Westbahnhof, als sie von einem zirka 45- bis 50-jährigen Mann überholt wurde. "In der Unterführung am Bahnhof Ettlingen-West wartete dieser auf sie und befriedigte sich mit heruntergelassener Hose vor ihr", berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung weiter.

Die Frau sei an dem Mann vorbei gelaufen und anschließend mit der Bahn nach Hause gefahren. Dort verständigte sie die Polizei. Diese konnte aber bei der eingeleiteten Fahndung den unbekannten Mann nicht mehr ausfindig machen.

Hinweise von eventuellen Zeugen nimmt die Polizei unter 0721/9395555 entgegen. Der gesuchte Mann wird auf etwa 1,65 Meter geschätzt. Er hat helle Haut und trug dunkle Kleidung.