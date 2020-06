vor 15 Stunden Ettlingen Ettlingen: Zwei Minderjährige erpressen andere Jugendliche um Geld

Ein zwölf und ein 17 Jahre alter Junge sollen in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) andere Jugendliche um Geld erpresst haben. Die beiden Minderjährigen stoppten am Mittwochmorgen zunächst einen Fahrradfahrer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zwölfjährige trat demnach gegen das Rad des 15 Jahre alten Opfers, das ihnen daraufhin einen geringen Bargeldbetrag aushändigte.