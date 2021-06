vor 1 Stunde Ettlingen Wohnungsbrand in Ettlingen-West: Evakuierung und drei Verletzte

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mitteilt, ist am Mittwochmorgen in der Englerstraße 26 in Ettlingen-West ein Brand ausgebrochen. Rund 80 Personen mussten evakuiert werden. Drei Personen wurden bislang leicht verletzt.