Verkäuferin mit Pistole bedroht: Unbekannter überfällt Laden in Langensteinbach

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag ein Ladengeschäft in der Langensteinbacher Hirtenstraße überfallen. Laut Angaben der Polizei soll er die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Die Tat ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Mit den Worten "Geld her, Geld her oder ich schieße!" soll der Räuber die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro sei er schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und den Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Verdächtige bisher nicht gefasst werden.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, leicht gebräunter Teint, kurzrasierte schwarze Haare, bekleidet mit einer hellen Dreiviertel-Hose, weißem T-Shirt, verspiegelter Sonnenbrille sowie weißer Stoffmaske (Mund-Nasen-Schutz). Über die linke Körperseite trug der Täter eine schwarze Brustasche, in der rechten Hand hielt er eine silberne Pistole.