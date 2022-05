vor 1 Stunde Ettlingen Polizei gibt Entwarnung: Angeblicher Amoklauf an Ettlinger Schule bestätigter Fehlalarm

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagnachmittag aufgrund eines Amok-Fehlalarms am Albertus-Magnus-Gymnasium in Ettlingen. Wie die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen bestätigt, liegen keine Hinweise auf eine Gefahrenlage vor.