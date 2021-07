vor 4 Stunden Ettlingen Leichnam aus der Alb identifiziert: Todesursache weiter unklar

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, konnte die am Dienstagmorgen aufgefundene Leiche inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich dabei um ein 32 Jahre alten Mann gambischer Staatsangehörigkeit, der in Ettlingen unweit der Alb wohnte und zuletzt vor zwei bis drei Wochen gesehen wurde. Der Mann war bislang nicht als vermisst gemeldet worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden nicht gefunden.