vor 10 Stunden Malsch Autofahrer prallt in Malsch gegen Lastwagen und wird schwer verletzt

Frontal gegen einen geparkten Lastwagen geprallt ist ein 25-Jähriger mit seinem Wagen in Malsch (Kreis Karlsruhe). Nachdem er die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, soll er von der Straße abgekommen und frontal auf den Lastwagen gestoßen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Vermutlich sei der Mann alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall am späten Freitagabend entstand nach den Angaben ein Schaden von rund 85.000 Euro.