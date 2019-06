vor 9 Stunden Waldbronn Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand in Waldbronn

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine Person habe eine Rauchvergiftung erlitten, die andere habe sich am Fuß verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vier weitere Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer brach demnach in der Nacht zum Dienstag im Dachstuhl des Gebäudes aus.