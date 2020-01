vor 5 Stunden Ettlingen Zu spät reagiert: 3 Verletzte nach Autounfall auf Kreisstraße bei Ettlingen

Drei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 3581. Eine 50-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr mit ihrem VW auf der Kreisstraße vom Silberstreifen in Richtung Ettlingen. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.