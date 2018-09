vor 1 Stunde Ettlingen Zu dicht aufgefahren: 22-Jähriger löst Unfallkette in A5-Baustelle aus

Am Dienstag kam es gegen 18.15 Uhr auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos. Die vier beteiligten Autos waren im Baustellenbereich auf dem linken Fahrstreifen der A5 in südlicher Richtung unterwegs, informiert die Polizei in einer Pressemeldung.