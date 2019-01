vor 1 Stunde Waldbronn Waldbronn: Dachstuhl bricht nach Feuer ein

Am Sonntagnachmittag geriet der Dachstuhl eines freistehenden Hauses in Waldbronn vollständig in Brand. Wie die Polizei mitteilt, wurden keine Personen verletzt. Die Ursache ist bislang noch unklar.