Ab dem kommenden Jahr gibt es in Waldbronn den Karlsruher Pass ab 65 Jahren. Das Pendant für Kinder ist seit Sommer 2017 verfügbar. Passinhaber erwarten Vergünstigungen im Bereich Mobilität, Kultur, Freizeit und Sport.

In der Sozialregion Karlsruhe gibt es vier Kommunen, in denen sowohl der Karlsruher Pass, als auch der Karlsruher Kinderpass gilt. In Rheinstetten, Eggenstein-Leopoldshafen, Weingarten und Waldbronn. In Stutensee, Walzbachtal und Pfinztal hat nur der Karlsruher Kinderpass Gültigkeit.

Den Karlsruher Pass ab 65 Jahren können Bürger beantragen, die Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung im Alter beziehen. Außerdem gilt er für Personen die vermindert erwerbsfähig sind oder Wohngeld erhalten. Menschen mit geringem Einkommen werden ebenfalls berücksichtigt. Für eine individuelle Prüfung an der Ausgabestelle werden diverse Unterlagen benötigt. Unter anderem die letzten drei Lohnabrechnungen, sowie ein Nachweis über die aktuelle Höhe der Miete.

Breites Angebotsspektrum in und um Karlsruhe

Die ermäßigte KVV-Karte ab 65 ist Bestandteil der Vereinbarung. Passinhaber in Waldbronn erhalten ermäßigten Eintritt in den Eistreff und im Sommer für das Freibad. Außerdem steht dem Personenkreis die große Palette an Angeboten in Karlsruhe offen. Ein Besuch in einem der Museen oder die Eintrittskarte für ein Heimspiel des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC gibt es durch den Pass vergünstigt.

Laut Oberbürgermeister Frank Mentrup ist der Karlsruher Pass eine Erfolgsgeschichte: "Das Leben der Menschen überschreitet eben die Gemeindegrenzen und deshalb definieren wir uns als Sozialregion", betont Mentrup. Ausgegeben wird der Karlsruher Kinderpass in der Fächerstadt beim Jugendfreizeit- und Bildungswerk in der Bürgerstraße 16. In den anderen Mitgliedskommunen ist die jeweilige Verwaltung zuständig.