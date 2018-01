Verdächtiger Fund in Ettlingen: Wurde erneut Giftköder ausgelegt?

Binnen zwei Wochen ist womöglich zum zweiten mal in Schöllbronn ein Giftköder ausgelegt worden. Eine aufmerksame Anwohnerin fand den vermeintlichen Köder.

Wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilt, wurde erneut ein vermeintlicher Giftköder in Ettlingen gefunden. Eine Anwohnerin in der Schöllbronner Kreuzstraße bemerkte einen auf dem Boden liegenden Schokoladenkuchen und brachte ihn zur Polizei Ettlingen für weitere Untersuchungen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, ob es sich bei dem Schokokuchen um einen mit Gift präparierten Köder handelt.

Wer Hinweise machen kann oder verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Ettlingen unter der Nummer 07243/32000 zu melden.

