vor 1 Stunde Ettlingen Unfall auf B3: Auto landet in Böschung - war ein Drängler schuld?

Auf der B3 landete am späten Montagmorgen ein Auto in der Böschung. Die Fahrerin ist ins Schleudern geraten und anschließend in der Böschung umgekippt. Nach ersten Angaben der Fahrerin soll ein anderer Autofahrer die Frau bedrängt und geschnitten haben.