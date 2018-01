Trickdiebe unterwegs: Ehepaar in Ettlingen bestohlen

Mit einer dreisten Methode hat sich am Mittwochmittag ein angeblicher Monteur Zutritt zur Wohnung eines Rentnerehepaars in Ettlingen verschafft und deren Schmuck geklaut.

Gegen 12.30 Uhr am Mittwoch erhielt das Ehepaar in der Ettlinger Damaschkestraße Besuch von einem angeblichen Heizungsmonteur. Der Besuch wurde vorher telefonisch angekündigt, wie die Polizei Ettlingen mitteilt. Ein Mann habe bei der Rentnerin angerufen und erklärt, dass im Keller des Mehrfamilienhauses Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen. Dazu müsse der Monteur auch in die Wohnung des Paares.

Kurze Zeit später kam dann auch der angebliche Monteur und wurde von der nichtsahnenden Frau in die Wohnung gelassen. Der Ehemann der Frau hielt sich im Arbeitszimmer auf, die Frau begleitete den vermeintlichen Handwerker ins Bad. Dort sollte sie zum Test Wasser in die Wanne laufen lassen.

Polizei warnt vor der Masche

Daraufhin verließ der Mann das Bad. Da die Tür zur Wohnung offen stand, wurden von dem Handwerker oder einem Komplizen Schmuck aus dem Schlafzimmer der beiden Rentner geklaut. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkle Haare, untersetzt, Dreitagebart. Gekleidet war er mit einer Jeans, einem blauen Hemd und darüber eine Steppweste. Wer Hinweise geben kann oder auch ein Opfer des Trickdiebes geworden ist, soll sich beim Revier Ettlingen unter der Nummer 07243/32000 melden.

Die Polizei warnt erneut davor, vermeintliche Handwerker ohne vorherige Prüfung ins Haus zu lassen. Gerade Senioren sind die bevorzugten Opfer dieser Betrüger. Ein Rückruf bei der betreffenden Firma verschafft schnell Klarheit, ob es sich um einen rechtmäßig beauftragten Handwerker handelt.