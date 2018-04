Tödlicher Unfall in Ettlingen: 83-Jähriger von Güterzug erfasst

Als er die Gleise im Bahnhof Ettlingen-West überqueren wollte, ist ein 83 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag von einem Güterzug erfasst und getötet worden.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wollte der Mann kurz vor 12 Uhr von der Mittelinsel aus verbotenerweise die Schienen direkt zum Bahnhofsgebäude in Ettlingen-West überqueren. Der Lokführer eines einfahrenden Güterzugs aus Rastatt erkannte die gefährliche Situation und gab ein Warnsignal ab. Er leitete eine Notbremsung seines mehrere hundert Meter langen Güterzugs ein. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.

Der 83-Jährige kam auf den Schienen ins Stolpern und wurde von dem bremsenden Zug erfasst. Zur Bergung des Mannes rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, die jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt musste bis etwa 14 Uhr eingestellt werden.