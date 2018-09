Wie die Karlsruher Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilen, wurde der Tote, der zu Beginn der Woche auf einer Landesstraße bei Bad Herrenalb gefunden wurde, von der Sonderkommission "Tanne" inzwischen identifiziert.

Es handelt sich um einen 47-jährigen Iraker, der im Stadtkreis Baden-Baden gewohnt hatte. Nach den Feststellungen im Rahmen der Obduktion waren die Schussverletzungen tödlich. Das Auto des Opfers, ein rechtsgelenkter grauer Audi A6, war zunächst nicht aufzufinden. Er konnte dann am Mittwochmittag in Wörth-Maximiliansau (Rheinland-Pfalz) sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen der auffällige Rechtslenker zur Tatzeit im Bereich Bad Herrenalb, Dobel oder auf der Strecke zum Auffindeort in Maximiliansau aufgefallen war. Eine Zeugin hatte der Polizei mitgeteilt, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr Schüsse in dem Waldgebiet zwischen Bad Herrenalb und Dobel gehört zu haben.

Die Sonderkommission prüft derzeit, ob die Hinweise der Zeugin mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnten. Weiterhin bittet die Polizei Personen die in dieser Zeit ebenfalls Schüsse gehört oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.