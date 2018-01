Eine Fußballspiel in Malsch endete am Donnerstagabend mit einem Polizeieinsatz. Der Trainer einer A-Jugend Fußballmannschaft attackierte einen gegnerischen Spieler. Ursache des Streits: Ein angeblicher Fehlpfiff des Schiedsrichters.

In der Bühnsporthalle in Malsch lief am späten Donnerstagabend eine Fußballpartie aus dem Ruder. Eine angebliche Fehlentscheidung des Unparteiischen führte zu einer aufgeheizten Stimmung. In der Folge rempelten sich zwei Spieler der A-Jugend-Mannschaften beim Einwurf von der Außenlinie gegenseitig an.

Das verärgerte wohl den 50-jährigen Trainer: Er attackierte den 16-jährigen Spieler der gegnerischen Mannschaft körperlich. Dieser erlitt durch die Attacke Atemnot und wurde am Hals verletzt. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen an, um die Situation zu beruhigen und den Sachverhalt zu klären. Gegen den 50-jährigen Jugendtrainer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.