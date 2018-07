Sperrung am Samstag: Im Wattkopftunnel üben die Rettungskräfte den Ernstfall

Das Landratsamt Karlsruhe rät den Autofahrern am Samstag den Raum Ettlingen weiträumig zu umfahren. Grund ist die Sperrung des Wattkopftunnels für eine Übung, die in diesem Ausmaß alle vier Jahre stattfindet.

Um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein, proben Rettungskräfte am Samstag, 21. Juli im Wattkopftunnel. Der Tunnel ist deshalb in der Zeit zwischen 10.30 und 14.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Für die Übung ist auch die Pforzheimer Straße im Bereich des Fluchtstollenausgangs auf einen Fahrstreifen eingeengt und mit einer Ampelregelung versehen. Dem Verkehr aus dem Albtal in Richtung Karlsruhe und umgekehrt wird empfohlen, Ettlingen während der Übung weiträumig zu umfahren.

An der Übung beteiligt werden rund 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ettlingen und Waldbronn, der Rettungsdienste und Schnelleinsatzgruppen, der Polizei und des Straßenbetriebsdienstes des Landratsamts Karlsruhe sein. "Verletztendarsteller" sorgen für eine möglichst realitätsnahe Atmosphäre. Simuliert wird ein Busunglück im Tunnel.