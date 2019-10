Wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt, kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall im Albtal. Zwischen Marxzell und und Pfaffenrot kam ein Smart-Fahrer von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf der Strecke von Marxzell nach Pfaffenrot. "Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme hat der 25-jährige Fahrer den Unfall auf der K3555 verursacht", schreibt die Polizei. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Bei dem Aufprall wurde der Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.