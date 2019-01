Raubüberfall auf Supermarkt in Bad Herrenalb: Polizei fahndet weiter nach dem Täter

In Bad Herrenalb hat ein Unbekannter einen Lebensmitteldiscounter überfallen und zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, 16. Oktober gegen 21.30 Uhr. Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach dem Täter.

Wie aus der Pressemeldung der Polizei hervorgeht, betrat der bislang unbekannte maskierter Täter an besagtem Montagabend einen am Ortseingang gelegenen Lebensmitteldiscounter, begab sich direkt zu einer 27-jährigen Kassiererin an der Kasse, bedrohte sie mit einer silberfarbenen Pistole und forderte die Herausgabe von Geld.

"Nachdem die Kassiererin dem Täter ausschließlich Scheingeld in einer Stofftasche übergab, verließ dieser die Filiale wieder und flüchtete mit der Beute von wenigen hundert Euro zu Fuß in unbekannte Richtung", so die Polizei. Während der Tat wurde ein Kunde, der sich im Kassenbereich zum Bezahlen befand, vom Täter aufgefordert, zur Seite zu gehen. Dabei bedrohte er auch eine weitere Angestellte mit der Pistole, die sich Bereich Obst und Gemüse befand. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Polizei such nach Zeugen

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er war zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, von normaler bis schlanker Statur, sprach deutsch mit nicht näher bestimmbarem ausländischem Akzent, hatte helle Haut- und Augenfarbe und hellblonde Bartstoppeln.

Er trug bei der Tat bläuliche Turnschuhe mit weißem Rand und Sohle, ein Basecap oder eine Mütze und darüber die Kapuze einer dunklen Jacke. Vor dem Gesicht trug er ein gräuliches Dreieckstuch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/6665555 in Verbindung zu setzen.