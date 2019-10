Bei der Auseinandersetzung am Montagabend gegen 20 Uhr wurde ein 31 Jahre alter Mann getötet, ein weiterer, 22-Jähriger, durch ein Messer verletzt.

+++ 12.06 Uhr +++

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, liegen nun erste Erkenntnisse zu dem Vorfall vor, bei dem ein 31 Jahre alter Mann getötet und ein 22-Jähriger verletzt wurde.

Nach den ersten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe trafen die beiden Dreiergruppen an einer Bahnunterführung der Ettlinger Straße aufeinander. Laut Pressemitteilung kam es dabei direkt zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern. "Dabei wurde ein 31 Jahre alter Mann am Halsbereich so schwer verletzt, dass er trotz der hinzugeeilten Rettungsdienste wenig später noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlag", schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein 22-jähriger Begleiter des Opfers trug durch Verletzungen am Arm davon und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Pressebericht waren Beamte der Polizeireviere Ettlingen, Karlsruhe-Marktplatz und Neuenbürg im Einsatz und nahmen bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern drei Tatverdächtige fest. Während ein 20-Jähriger in einem Linienbus am Ortsausgang von Langensteinbach festgenommen werden konnte, nahmen Streifenbeamte nach Hinweisen aus der Bevölkerung zwei 18-jährige Tatverdächtige in einer Gartenhütte fest.

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden zwei Beschuldigte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Unterdessen dauern die weiteren Ermittlungen zu den unklaren Hintergründen noch an", so der Polizeibericht abschließend.

Ursprungsmeldung:

Bei dem Vorfall, der sich laut Augenzeugenberichten in der Nähe des Bahnhofs Langensteinbach abgespielt haben soll, wurde eine Person tödlich verletzt. Ob noch weitere Menschen verletzt wurden, ein ka-news.de-Leser spricht von zwei weiteren Schwerstverletzten, ist unbekannt.