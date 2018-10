vor 4 Stunden Ettlingen Ohne Führerschein dafür mit Drogen und geklauten Kennzeichen unterwegs: 27-Jähriger bei Altmetalldiebstahl verhaftet

Ein 27-jähriger Mann wurde am Dienstag auf einem Gelände eines leerstehenden Industriegebäudes in der Einsteinstraße in Ettlingen auf frischer Tat ertappt, als er versucht haben soll, Altmetall unerlaubt in ein Fahrzeug zu verladen.