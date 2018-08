Im Juni wurde eine Tankstelle in Ettlingen überfallen. Der bewaffnete Täter konnte meherer hundert Euro erbeuten und anschließend unerkannt entkommen. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Mann und seinem Fluchtfahrzeug.

Am Sonntag, 17. Juni, betrat der Mann gegen 22.25 Uhr die Tankstelle am Seehof in Ettlingen. Seine Rolle bei dem bewaffneten Raubüberfall ist noch unklar, so die Polizei in ihrer aktuellen Pressemeldung. Mit dem Bild aus den Überwachungskameras will man nun dem Täter auf die Spur kommen.

Der Unbekannte wird als 1,75 bis 1,80 Meter beschrieben, zwischen 20 und 30 Jahre alt, von kräftiger Statur, mit schwarzen Haaren und einem Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Blouson-Jacke und einem lachsfarbenen T-Shirt bekleidet und trug schwarze Turnschuhe. Nun wird mit einem Fahndungsbild nach dem möglichen Täter gesucht.

Auch nach einem möglichen Fluchtfahrzeug wird gefahndet. Dabei soll es sich laut Polizei um einen älteren, blauen Seat Cordoba handeln. Das Auto soll ein Stufenheck haben, die Stoßstangen und der Heckspoiler soll in Wagenfarbe lackiert sein. Hinweise auf die gesuchte Person oder das Auto nimmt die Polizei unter 0721/6665555 entgegen.