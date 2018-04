vor 4 Stunden Ettlingen Nach Motorradunfall nahe Ettlingen: 49-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Am vergangenen Sonntag kam es zu einem Unfall mit einem lebensgefährlich und einem schwer verletzten Motorradfahrer nahe Ettlingen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, verstarb der dabei lebensgefährlich verletzte Mann am Mittwoch in einem Karlsruher Krankenhaus.