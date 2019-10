Das "My Shuttle"-Angebot in Ettlingen soll ausgebaut werden. Seit Anfang Juni brummt das schwarze Taxi durch die rund 40.000 Einwohner starke Stadt. Nun sollen neben den 250 Haltepunkten in der Innenstadt auch noch Plätze in den Stadtteilen und der Gemeinde Marxzell bedient werden.

Oberbürgermeister Johannes Arnold erkundigte sich bereits Mitte September bei Landrat Christoph Schnaudigel über die Erfahrungen mit dem ersten on-demand-Angebot von "My Shuttle". Das Angebot sei laut Schnaudigel immer besser angenommen worden: "Ende Juli lag der Spitzenwert bei über 90 Fahrten am Tag", so der Landrat im Schreiben an die Stadt Ettlingen.

Von der Straßenbahn ins Taxi kostenlos bis zum Ziel

Diese Fahrten können die Kunden per Smartphone ordern. "Es fährt nicht nach einem festen Fahrplan, sondern es bedient nach Bedarf, also 'on demand', rund 250 virtuelle Start- und Zielpunkte innerhalb der Kernstadt", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ettlingen. Wer zuvor mit der Straßenbahn gefahren ist und ins elektrisch betriebene Taxi einsteigt muss für die Fahrt zum nächsten Zielort nichts bezahlen. Alle anderen müssen den normalen Wabenpreis von 2,10 Euro entrichten.

Johannes Arnold zeigt sich zuversichtlich: "Ich hoffe, dass die Ettlinger, aber nicht nur sie, dieses gute Angebot weiterhin nutzen, damit auch unsere Stadtteile in den Genuss dieser idealen Ergänzung des bestehenden Nahverkehrssystem kommt", so der 49-Jährige abschließend in der Pressemeldung.

