vor 2 Stunden Ettlingen Mit 1,2 Promille unterwegs: Autofahrer schläft in Haltebucht des Ettlinger Wattkopftunnels ein

Mit knapp 1,2 Promille hat ein 35-jähriger Autofahrer in Ettlingen in der Nacht auf Freitag sein Auto in einer Haltebucht des Wattkopftunnels abgestellt und ist dann eingeschlafen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.